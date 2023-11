Reprodução/ENGIE - 09.06.2023 A COP28 acontece em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos

Os líderes mundias presentes na cúpula climática da Organização das Nações Unidas (ONU), a COP28, aprovaram no primeiro dia de encontro um fundo destinado para catástrofes climáticas. A medida visa auxiliar as nações vulneráveis em períodos de seca, inundações ou no aumento no nível da água dos oceanos.

O encontro iniciou nesta quinta-feira (30), na cidade de Dubai, nos Emirados Árabes. Segundo o presidente de COP28, o Sultão al-Jaber, o acordo marca um "sinal positivo de impulso".

No início do encontro, al-Jaber discursou defendendo que o mundo devesse "engajar proativamente" as empresas de combustíveis fósseis no trabalho de eliminação progressiva das emissões. Ele citou as empresas nacionais emiradenses, cujo o qual ele preside uma, que trabalharão para a adoção da meta de emissão zero até 2050.

"Estou grato por eles terem se juntado a esta jornada revolucionária. Mas, devo dizer, não é suficiente e sei que eles podem fazer muito mais", disse o presidente da COP28 na abertura.

Para o chefe da ONU para o clima, Simon Stiell, a questão é mais urgente, devendo ter um declínio terminal da era de combustíveis fósseis.

O encontro tera mais de 70 mil participantes durante suas duas semanas, sendo a maior edição do encontro já feita. Chefes de estado, ativistas e líderes empresariais compareceram durante esse período no país.

Sultão al-Jaber

O presidente da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28) , que acontece em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos (EAU), negou as acusações de estar buscando acordos petrolíferos durante o encontro desta quinta-feira (30).

Nesta semana, uma investigação conjunta entre a Center for Climate Reporting ( CCR) e a BBC veiculou supostos e-mails do Sultão al-Jaber , que é o presidente-executivo da empresa petrolífera nacional Adnoc e o enviado climático dos Emirados Árabes Unidos.

Segundo o presidente, "essas alegações são falsas, não são verdadeiras, são incorretas e não são precisas”. A fala foi dada em uma coletiva com repórteres, nesta quarta-feira (29), um dia antes dos encontros que ocorrerão devido a COP28 nas próximas duas semanas.