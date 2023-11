Reprodução: Twitter - 03.10.2023 Linha 9-Esmeralda, em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo finalizou uma investigação contra uma pane da Linha 9-Esmeralda, no dia 3 de outubro , e concluiu que houve uma sabotagem. Naquele dia, ocorria uma greve unificada entre os trabalhadores do Metrô, CPTM e Sabesp.

A Linha 9-Esmeralda, por fazer parte da empresa privatizada, a Via Mobilidade, deveria estar funcionando na ocasião, mas com a pane intencional, a linha também ficou parada.

Em nota, a Polícia Civil afirma que testemunhas foram ouvidas, inclusive os funcionários da Via Mobilidade. Eles contaram que foram achados vários objetos como pedras e um cano de ferro, que teriam sido atacados na linha férrea. Ainda, em um ponto próximo ao autódromo, a fiação da máquina de chaveamento da via foi completamente arrancada, dificultando que o sistema fosse reestabelecido.

O inquérito agora será encaminhado para averiguação do Ministério Público e Poder Judiciário.

O dia da greve

No dia 3 de outubro, a Linha 9 passou a funcionar parcialmente, horas depois da greve entre Metrô, CPTM e Sabesp começar e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) defender a privatização.

"É muito triste ver a população sendo privada do transporte público, é uma greve política, que não tem o que ser reivindicada. Quais as linhas disponíveis hoje? As linhas 4, 5, 8 e 9, operadas pela iniciativa privada", disse o governador naquele dia.

Os grevistas protestam contra às políticas de privatização. Segundo o Sindicato dos Metroviários, há um aumento de panes e paralisações nas linhas já privatizadas.





Nova greve nesta terça-feira (28)

Os funcionários do Metrô e da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) entraram em greve hoje , afetando o funcionamento dos transportes da capital paulista.

As linhas de transporte privatizada, como a linha 4-Amarela e 5-Lilás de metrô e 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos, operam normalmente.

No momento, a CPTM e o Metrô operam da seguinte forma:

Metrô

• Linha 1- Azul: funcionando de Tiradentes até Ana Rosa

• Linha 2- Verde: Alto do Ipiranga até Clínicas

• Linha 3-Vermelha: Bresser até Santa Cecília

• Linha 15- Prata: fechada

CPTM

• Linha 7- Rubi: funcionando de Luz a Caieiras com intervalo de 8 minutos

• Linha 10- Turquesa: fechada

• Linha 11-Coral: Luz até Guaianases com intervalo de 6 minutos

• Linha 12- Safira: funcionamento integral com intervalo de 8 minutos

• Linha 13- Jade: funcionamento integral com intervalo de 30 minutos