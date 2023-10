Twitter @DiariodaCPTM - 03.10.2023 Linha 9-Esmeralda, em São Paulo

Após a greve de Metrô, CPTM e Sabesp , a linha de trem 9-Esmeralda, privatizada pela Via Mobilidade, segue com falhas na operação nesta quarta-feira (4). Ela circula somente entre as estações Morumbi e Cidade Universitária. Desde ontem, a linha apresenta erros no sistema elétrico.

De acordo com a concessionária, a falha ocorre desde às 14h de terça-feira (3) devido a uma pane elétrica que resultou em um curto-circuito entre as estações Cidade Jardim e Vila Olímpia.

Através de nota, o governo de São Paulo afirmou que irá investigar o problema. "Por meio Comissão de Monitoramento de Concessões e Permissões (CMCP), vai instaurar um processo administrativo para apurar a falha no sistema de energia da Linha 9-Esmeralda ocorrida nesta terça-feira (3). Qualquer inconformidade verificada é apurada e, se confirmada, as sanções e penalidades previstas em contrato são aplicadas", diz o governo.





Greve

Os metroviários, CPTM e Sabesp encerraram a greve às 23h59 de terça-feira (3) após uma assembleia entre trabalhadores e servidores. Eles reivindicavam contra as privatizações propostas pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) .

Por conta da greve, foi declarado ponto facultativo e o rodízio foi suspenso. As linhas que ficaram totalmente paralisadas foram: 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha, 15 -Prata, 10-Turquesa, 12-Safira e 13-Jade. As linhas 7- Rubi e 11-Coral da CPTM, funcionaram parcialmente. Já as linhas 4-Amarela, 5-Lilás e 8-Diamante operaram normalmente, pois são privatizadas.