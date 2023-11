Enel/Cortesia/Reprodução Ex-diretor-presidente da Enel no Brasil, Nicola Cotugno





Nicola Cotugno, até então presidente da Enel no Brasil, anunciou sua saída do cargo nesta quinta-feira (23), marcando o fim de sua trajetória na empresa.

Cotugno, que atuou em meio a desafios recentes, incluindo os problemas causados por uma tempestade que deixou milhares sem luz na Grande São Paulo, optou pela aposentadoria.

A saída dele ocorre em um contexto difícil para a Enel, que enfrenta duas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs), uma na Assembleia Legislativa e outra na Câmara Municipal, ambas relacionadas aos impactos do caos provocado pela tempestade que ocorreu no começo de novembro.

Como sucessor, Antonio Scala foi indicado para assumir a presidência da Enel no Brasil. Scala acumula experiência na empresa, com 18 anos de atuação e ocupação de diversas posições estratégicas, incluindo desenvolvimento industrial e liderança na Enel Green Power na América do Sul.

A Enel, multinacional italiana do setor energético, enfrentou recentemente uma multa expressiva do Procon de São Paulo, que aplicou uma penalidade de R$ 12,7 milhões pela falta de fornecimento de energia durante a tempestade ocorrida em novembro.

A Enel é uma empresa global, presente em 30 países, e no Brasil, opera nos estados de Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo, este último onde ingressou em 2018 ao adquirir a Eletropaulo Metropolitana.

A atuação da Enel em São Paulo tem sido alvo de críticas, especialmente após a tempestade que gerou impactos significativos no fornecimento de energia elétrica. Compromissos de investimento da empresa na melhoria da qualidade do serviço foram estabelecidos, mas críticas surgiram em relação ao montante aplicado, que foi 10% menor do que o anunciado.





Confira o posicionamento da empresa sobre a saída de Nicola Cotugno

“A saída de Cotugno foi definida em reuniões de Conselho das distribuidoras e da Enel Brasil em outubro. Para apoiar o processo de substituição e as recentes contingências, o executivo prorrogou a sua saída para 22 de novembro. Até que sejam concluídos os trâmites administrativos necessários para nomeação de Antonio Scala, o presidente do Conselho de Administração, Guilherme Gomes Lencastre, assumirá a posição de forma interina”.