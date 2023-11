Reprodução/Youtube Javier Milei venceu as eleições na Argentina com 55% dos votos

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, confirmou nesta quinta-feira (23) que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, viajará à Buenos Aires para fazer uma reunião com o ultraliberal. Segundo Milei, eles conversaram via telefone, combinando o encontro, mas não firmaram uma data.



Javier Milei venceu as eleições da Argentina no último domingo, com 56% dos votos. O seu adversário e atual ministro da Economia, Sergio Massa, ficou 44%.

O ultralibertário deverá assumir o cargo no dia 10 de dezembro. Desde sua campanha, ele promete uma grande mudança política e econômica do país. Dentre as medidas que serão adotadas, está o fechamento do Banco Central, corte de gastos e a adoção do dólar como moeda do país.

O atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também procurou Milei para parabenizar a vitória do ultraliberal. Ele também visa discutir as relações bilaterais com a Casa Branca, segundo informou o governo norte-americano na última quarta-feira (22).

Bolsonaro

O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), também informou que visitará a capital argentina , com o intuito de prestigiar a posse de Milei no dia 10 de dezembro. O ex-mandatário ainda afirmou que comparecerá mesmo com a presença do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Milei estendeu o convite da posse a Bolsonaro e a Lula. "Se Lula quiser vir à minha posse, será bem-vindo. Ele é o presidente do Brasil", disse o argentino ao canal Todo Notícia.

Bolsonaro comentou que o convite feito a Lula foi algo "protocolar", e questiona se o presidente brasileiro compareceria. "Mas será que o Lula vai? Ele gosta de lugares em que estão o [presidente venezuelano] Nicolás Maduro, o [presidente nicaraguense Daniel] Ortega", disse Bolsonaro em entrevista à Folha de S.Paulo.