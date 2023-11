Reprodução/Corpo de Bombeiros Explosão derruba casa e deixa três moradores feridos em Poços de Caldas

Uma mulher faleceu e dois homens ficaram feridos após uma explosão em uma residência no Bairro Jardim Santa Rita, em Poços de Caldas (MG), na manhã desta terça-feira (21). A suspeita inicial do Corpo de Bombeiros aponta para o vazamento de gás de cozinha.

A vítima fatal foi identificada como Manoelina do Carmo, uma senhora de 98 anos. Os bombeiros, ao chegarem no local pouco após as 6h, encontraram o casal de idosos e o filho sob os destroços, iniciando imediatamente os procedimentos de resgate. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

Já os dois homens, de 48 e 80 anos, foram resgatados com vida, porém em estado grave, sendo conduzidos à Santa Casa da cidade pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo relatos dos bombeiros, a explosão ocorreu de maneira abrupta. Ao chegarem no local, os bombeiros se depararam com as vítimas presas sob os escombros, agindo prontamente para desligar a energia e isolar a área.

A suspeita inicial aponta para um possível vazamento em um botijão de gás, hipótese fortalecida pela presença de dois botijões no local do acidente. Uma das vítimas foi encontrada caída próxima a um deles e à pia da cozinha.

A explosão também atingiu duas casas vizinhas. Uma delas, impactada nos pilares, apresenta risco iminente de desabamento e foi interditada pela Defesa Civil. A equipe de perícia da Polícia Civil esteve no local para iniciar as investigações sobre as causas do acidente.