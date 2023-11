Reprodução / g1 - 21.11.2023 Polícia apreende celulares roubados na região central de São Paulo

Na manhã desta terça-feira (21), a Polícia Civil apreendeu mais de mil celulares e uma máquina usada para desbloquear e desmontar os aparelhos, durante operação contra grupo suspeito de receptar celulares roubados no Centro de São Paulo.

O esquema é operado por africanos que, depois, enviam os aparelhos subtraídos a outros países, informou a investigação. No total, os agentes cumpriram 15 mandados de busca e apreensão na Rua dos Guaianases, perto da Cracolândia.

Os policiais também fizeram buscas em endereços no Largo do Arouche e na Avenida da Liberdade.

Durante a operação, coordenada pela 1ª Delegacia DIG (Antipirataria), até o momento, duas pessoas foram presas.

Nessa segunda (20), uma loja de produtos eletrônicos da região foi invadida e saqueada. Seis pessoas foram detidas. Estabelecimentos no Centro são alvo constante da ação de usuários de drogas. No início de novembro, moradores registraram imagens que mostram um grupo quebrando a porta de entrada de outra loja do entorno.

Roubo de celulares

Na última semana, quatro criminosos assaltaram clientes e funcionários de uma cafeteria em São Paulo, no bairro de Santa Cecília. Na ocasião, foram levados ao menos 40 celulares e o dinheiro do caixa do estabelecimento.



Os bandidos fugiram antes mesmo da chegada da viatura ao local.



A região do crime é repleta de bares e restaurantes. A cafeteria fica na rua Barão de Tatuí.

Levantamento exclusivo feito pelo iG em setembro, mostra que, entre os bairros da capital paulista, o Centro lidera em número de roubos e furtos de celulares neste ano. Em segundo lugar aparece a República e, depois, estão os bairros Consolação e Bela Vista, também na mesma região.