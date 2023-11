Tomaz Silva/Agência Brasil 2020 Manifestação contra o racismo

No dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra no Brasil. Integralmente, o feriado é adotado somente em seis estados brasileiros. A data faz referência a morte de Zumbi dos Palmares, em 1695.

Veja onde será feriado estadual:

Alagoas

Amapá

Amazonas

Mato Grosso

Rio de Janeiro

São Paulo

Já no Distrito Federal, em Brasília, o Dia da Consciência Negra é ponto facultativo. A única capital fora dos seis estados que também aderiu ao feriado é Boa Vista (RR).

Os outros estados como Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins têm ao menos uma cidade onde o dia 20 de novembro é feriado municipal.







Dia da Consciência Negra

A data homenageia o líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência negra no Brasil contra a escravidão, morto em uma emboscada pelas tropas coloniais brasileiras, neste dia, em 1695, após sucessivos ataques ao Quilombo de Palmares. A data é dedicada à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira e o racismo ainda persistente nos dias atuais.



Quem foi Zumbi?

Zumbi foi um líder quilombola, o último dos líderes do Quilombo dos Palmares, o maior do período colonial. Zumbi nasceu na então Capitania de Pernambuco, região hoje que pertence ao município de União dos Palmares, no estado de Alagoas. Em 20 de novembro, Zumbi, aos 40 anos, foi traído e denunciado por um antigo companheiro.

Qual a importância da data?

O Dia da Consciência Negra é significativo para reconhecer a importância dos africanos e seus descendentes no Brasil. A data também suscita questões sobre o combate ao racismo, a discriminação, a igualdade social, a inclusão de negros na sociedade e a promoção da cultura afro-brasileira.