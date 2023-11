Marwan Sawwaf/Alef MultiMedia/Oxfam - 10/10/2023 Uma ambulância em Gaza transportando feridos de Gaza para o Hospital AL Shefa' em Gaza

Uma refém israelense mantida presa pelo grupo extremista Hamas desde 7 de outubro , teria sido morta pela organização radical. A vítima foi identificada como Yehudit Weiss e encontrada morta no hospital de Gaza, segundo a declaração do porta-voz militar israelense, Daniel Hagari.

Segundo ele, o corpo foi encontrado "em um prédio na área do hospital Shifa" em Gaza. Eles ainda acharam várias as armas ao lado da vítima. A família foi comunicada e o funeral da mulher será em Israel.

"No hospital Shifa encontramos um veículo do Hamas que participaria do ataque em 7 de outubro. Dentro dele, havia equipamentos de combate. Um veículo de terroristas, com armas, em um hospital", afirmou Hagari.

De acordo com as Forças de Israel, o Hamas mantém 240 reféns. Nos últimos dias, o Catar anunciou que estaria negociando uma libertação de cerca de 50 reféns israelenses em troca de um cessar-fogo de três dias.





Evacuação no Sul

As Forças Israelenses alertaram na quinta-feira (16) que os moradores do sul de Gaza que deixem suas casas . A ordem foi destinada para as cidades de Bani Shuhaila, Khuzaa, Abassan e Qarara. Elas estão próximas a Khan Younis, município que abrigou milhares vindos do norte.

Antes do conflito entre Israel e Hamas, o sul de Gaza tinha cerca de 100 mil habitantes. Agora, estima-se que o número tenha lotado as cidades com os cidadãos que fugiram de onde estavam ocorrendo os bombardeios.

Os moradores do sul foram avisados por folhetos que diziam: “Os atos do Hamas exigem que as forças de defesa ajam nas áreas de sua residência. Para sua segurança, você precisa sair de casa imediatamente e ir para abrigos conhecidos.”