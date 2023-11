Reprodução/Twitter 12.11.23 Praia de Ipanema, na zona sul do Rio, ficou lotada no último domingo (12).

A maior sensação térmica registrada na cidade do Rio de Janeiro nesta terça-feira (14) foi de 58,5°C em Guaratiba, às 9h15. A medição foi feita pela estação do serviço municipal de meteorologia Alerta Rio, quando os termômetros marcavam 35,5°C.

Desde a chegada da onda de calor que afeta grande parte do país, o Rio de Janeiro já havia registrado o dia mais quente do ano no domingo (12), com temperatura de 42,5°C.

Nesta terça, o tempo deve ficar instável a partir da noite, com possibilidade de pancadas de chuva e raios. Em contrapartida, a temperatura deve seguir elevada. A mínima prevista é de 22°C e a máxima de 39°C.

No feriado desta quarta-feira (15), há previsão de pancadas rápidas de chuva na madrugada, com ventania e raios.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta na segunda-feira (13) que coloca todo o estado em área de perigo até sexta (17), devido à onda de calor.