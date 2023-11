Paulo Pinto/Agência Brasil - 05/11/2023 Estudantes e pais na Universidade Paulista no bairro do Paraíso

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) concluiu hoje o segundo dia de provas . Em entrevista coletiva, o ministro da Educação, Camilo Santana, ressaltou que a prova seguiu sem grandes interconrrências e que situações como a imagem divulgadas nas redes sociais, por volta das 17h desse domingo, de um dos cardernos de questões, está sendo apurada pela Polícia Federal.

A partir desta segunda-feira (13), até a sexta-feira (17), os candidatos podem solicitar, por meio do painel do participante, a reaplicação do Enem que irá acontecer dias 12 e 13 de dezembro.





Podem fazer a solicitação os participantes afetados por problemas logísticos durante a aplicação das provas ou acometido por uma das doenças infectocontagiosas listadas em edital na semana que antecede o primeiro ou o segundo dia de aplicação das provas.

No caso de doenças infectocontagiosas, o participante deve inserir, obrigatoriamente, documento legível que comprove a doença. A documentação deve ser em formato PDF, PNG ou JPG, com no máximo 2 MB, e deve

constar:

• nome completo do participante;



• diagnóstico com a descrição da condição e o códigocorrespondente à Classificação Internacional de Doenças (CID 10);



• assinatura e identificação do profissional competente, com o respectivo registro do Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde (RMS) ou de órgão competente, assim como a data do atendimento.



Doenças infectocontagiosas listadas no edital do Enem 2023: coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenza, doença meningocócica

e outras meningites, varíola, Influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola, varicela e covid-19.