Um homem foi preso por engano quando fazia prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023.

Os candidatos que fizeram o Enem 2023 poderão ter acesso ao gabarito oficial do Exame no dia 24 de novembro, de acordo com o calendário oficial do Inep. Ele poderá ser acessado na página do participante.

Ao conferir as respostas, os alunos devem ficar atentos ao escolher o gabarito correto , pois há quatro modelos diferentes de prova que são diferenciados pelas cores dos cadernos: azul, amarelo, branco e rosa. Apesar de todos eles conterem as mesmas questões, a ordem delas é diferente e por isso pode confundir quem não estiver atento.

A nota do Enem é a principal porta de acesso às instituições públicas e privadas de ensino superior, sendo utilizada no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) , no Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fies.