Paulo Pinto/Agência Brasil - 05/11/2023 Estudantes e pais na Universidade Paulista no bairro do Paraiso

O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) , terminou neste domingo (12). Os alunos que compareceram ao exame, responderam hoje 45 questões de matemática e outras 45 de ciências da natureza (física, química e biologia). De acordo com o Inep, as notas finais estarão disponíveis em 16 de janeiro de 2024.

O Enem é a porta de entrada para uma vaga em uma universidade pública federal por meio do Sistema de Seleção Unificada (SIsu) e para universidades de Portugal que possuem convênio com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio (Inep).





O gabarito oficial da edição 2023 será divulgado em 24 de novembro e as inscrições poderão ser feitas durante a segunda e terceira semana de fevereiro de 2024. O cronograma completo de seleção pode ser encontrado no site do Sisu.

Os candidatos também podem usar as notas do Exame também podem ser usadas para concorrer à bolsas de estudos em universidades particulares por meio do Programa Universidade para Todos (Prouni) e obter financiamento integral ou parcial das mensalidades pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Questões do segundo dia de prova





Daniel Balbinot, coordenador pedagógico do Poliedro Educação, avalia que o nível de dificuldade da prova foi equilibrada tanto em Ciências da Natureza, quanto Matemática.

"Duas questões tiveram uma interdisciplinariedade entre química e física ao abordarem produção energética em relação a produções núcleares. Além diso, outra questão sobre um componente agrícola e sua absorção no corpo, que continha a fórmula molecular do componente e onde ele estaria no corpo." A TPM também apareceu em biologia, perguntando sobre a estrutura biológica envolvida no processo.

Sérgio Paganim, diretor do curso Anglo, viu algumas diferença em comparações com edições anteriores. "Nos outros anos, os textos de base podiam ser, de alguma forma, desconsiderados. Esse ano eles foram essenciais. O que significa que foi uma prova abrangente, que exigiu interpretação de gráfico, interpretar figuras, alinhar os conhecimentos aos contextos."

Retrospectiva do Enem 2023



Durante os dois domingos de prova (5 e 12 de novembro) , os estudantes responderam a 180 questões de Ciências Humanas, Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e desenvolveram uma redação .

Quem não conseguiu comparecer a um dos dias por conta da distância entre a residência e os locais de aplicação do exame, pode solicitar a reaplicação da prova na painel do candidato entre os dias 13 e 17 de novembro . A prova acontece para esses solicitantes em 12 e 13 de dezembro.

Em entrevista coletiva, o ministro da Educação, Camilo Santana, informou que uma questão sobre H1N1 foi anulada, por ter sido aplicada também na edição de 2010 do Enem, na versão apresentada à pessoas privadas de liberdade. Ele também declarou que a Polícia Federal (PF) já está investigando o caso de uma imagem do caderno de provas que circulou nas redes sociais por volta das 17h deste domingo.

Pela primeira vez, as provas foram coloridas e o cartão resposta foi ampliado. De acordo com o Inep, o Enem foi aplicado em 3.237 instituições de ensino.