A cidade do Rio de Janeiro registrou neste domingo (12) a maior temperatura do ano. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura de 40,4ºC foi registrada às 14h na estação do órgão na Vila Militar, na Zona Oeste do Rio.



De acordo com os registros do Inmet até às 16h30 deste domingo, o Rio de Janeiro é a capital onde o calor foi mais intenso hoje.

Segundo o Centro de Operações da Prefeitura, as temperaturas foram ainda mais altas. A Estação Irajá registrou 42,5ºC às 13h55 deste domingo, com sensação térmica de 50,5ºC. Esse, porém, não é o recorde do ano, já que a capital fluminense registrou sensação de 58,3ºC em fevereiro.

A onda de calor que atinge grande parte do Brasil fez com que o Inmet emitisse um alerta vermelho de grande perigo , que dura até a próxima quarta-feira (14).



A área afetada pela forte onda de calor representa risco à saúde por manter as temperaturas em 5ºC acima da média por período maior do que 5 dias, informa o Inmet. Os estados afetados são Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais.