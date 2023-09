Reprodução/TV Bahia Polícia encontra três pistolas e entorpecentes em posse dos bandidos, em Salvador

Uma mulher e seus três filhos passaram oito horas como reféns de homens armados no bairro de Dom Avelar, em Salvador, capital da Bahia. As vítimas foram resgatadas sem ferimentos na manhã de segunda-feira (25), após negociação com o Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar da Bahia.

O sequestro teve início por volta das 22h30 de domingo (24), após um confronto com a Rondas Especiais (Rondesp). Os sequestradores chegaram a transmitir momentos do crime nas redes sociais durante a madrugada.

Logo no início do caso, um adolescente membro da família foi libertado após a chegada de um advogado, enquanto a mãe e os outros filhos foram resgatados às 6h30 da manhã.

A polícia encontrou três pistolas e entorpecentes em posse dos bandidos. Cinco suspeitos foram presos, incluindo um adolescente. Eles foram conduzidos à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), devido à presença do menor de idade. Posteriormente, os adultos foram levados à Central de Flagrantes de Salvador.

Surto de casos de cárcere privado transmitidos ao vivo pela internet na Bahia

Anteriormente, os sequestradores costumavam solicitar a presença de imprensa, familiares e advogados para negociações, mas agora preferem utilizar as mídias sociais. Somente em Salvador, 17 sequestros foram registrados até setembro de 2023.

Os bairros Tancredo Neves e Engomadeira são os mais afetados, concentrando 90% dos casos, com ocorrências também em Águas Claras, Uruguai e no interior do estado.