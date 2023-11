Reprodução A ventania destelhou ao menos três casas





Ventos causaram uma "tempestade de areia" em Manaus na tarde de domingo (5). Vídeos feitos por moradores mostram uma quantidade imensa de poeira voando sobre a cidade, invadindo casas, apartamentos e imóveis comerciais.

Além da poeira, o fenômeno causa ainda mais transtornos por estar acompanhado de muita fumaça proveniente de queimadas, que encobriu prédios, prejudicou a visibilidade e causou incômodo respiratórios. Não se sabe qual foi a velocidade dos ventos durante a “tempestade”.

Não há informações concretas sobre a origem da poeira, mas alguns moradores do bairro de Ponta Negra, na Zona Oeste, suspeitam que a areia tenha vindo de obras que então sendo realizadas por lá.

Segundo a Prefeitura de Manaus, por meio de uma nota emitida pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), a ventania provocou pelo menos três ocorrências de destelhamento de casas: duas no bairro Lírio do Vale, e uma no bairro Redenção.





“Após o procedimento, a equipe da Defesa Civil realiza avaliação técnica nas casas danificadas e orienta os ocupantes dos imóveis sobre como proceder depois do destelhamento. A estrutura física das residências é analisada e também é verificado se representa risco aos moradores, para posteriormente serem tomadas as devidas providências e encaminhamentos”, diz um trecho da nota.

No momento, todos os 62 municípios do Amazonas se encontram em situação de emergência devido à seca histórica que assola a região, prejudicando 598 mil pessoas, além de causar um dano imenso à fauna e à flora locais.