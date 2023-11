ijeab/Freepik Enem ocorre neste domingo (5)





Neste domingo (5), a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em São Paulo enfrenta um desafio, já que uma forte tempestade deixou 84 das 308 escolas de aplicação sem energia elétrica. As autoridades e concessionárias estão mobilizadas para garantir que a prova ocorra sem problemas, apesar das questões climáticas.

A concessionária Enel, responsável pelo fornecimento de energia em parte do estado de São Paulo, se comprometeu a tomar medidas rápidas para resolver o problema. A empresa anunciou que levará geradores para as escolas afetadas, caso a situação não seja normalizada até o início das provas. A ação visa minimizar os impactos da falta de energia nas escolas de aplicação do Enem.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), também entrou em ação para garantir o fornecimento de energia elétrica em todas as localidades onde o Enem será realizado no estado de São Paulo.

Ele está em diálogo com o governo estadual e as prefeituras locais para encontrar soluções rápidas para o problema e assegurar que o exame seja realizado sem intercorrências.

De acordo com o Ministério de Minas e Energia, as concessionárias de energia devem fornecer geradores onde a rede elétrica não for restabelecida a tempo. Além disso, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) está monitorando a situação climática e seus impactos em todo o país, incluindo as chuvas em São Paulo.

“As coordenações estaduais, municipais e de locais de prova contratadas pelo Cebraspe, instituição responsável pela aplicação do Enem 2023, estão mobilizadas para tomar as providências necessárias a fim de garantir a aplicação neste domingo. Vale lembrar que o edital do Enem prevê a reaplicação das provas para participantes que tenham algum problema logístico causado por desastres naturais na aplicação regular”, explicou.

Segundo informações da Enel, mais de 2,5 milhões de imóveis em São Paulo ficaram sem energia devido ao temporal, com previsão de retomada total do serviço na terça-feira (7). A empresa anunciou que priorizará o restabelecimento de energia nas áreas onde as provas do Enem serão realizadas.





Transporte em São Paulo

Para minimizar o impacto da situação nas vidas dos estudantes que farão o Enem, os passageiros do transporte público em São Paulo terão gratuidade nos ônibus, metrô e trens nos dias 5 e 12 de novembro, durante a aplicação do exame.

A medida abrange o transporte público metropolitano e os ônibus municipais da SPTrans, com um reforço da frota em áreas de prova movimentadas, garantindo que os candidatos possam chegar aos locais de aplicação sem problemas.