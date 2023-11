Divulgação/Secretaria da Educação do Governo do Estado do Ceará Escola de Ensino Médio de Tempo Integral Joaquim Bastos Gonçalves venceu prêmio internacional





A Escola de Ensino Médio de Tempo Integral Joaquim Bastos Gonçalves, localizada na cidade de Carnaubal (CE), alcançou um marco significativo ao receber o prêmio "Melhores Escolas do Mundo" na categoria "Apoiando vidas saudáveis" com seu projeto "Adote um Estudante".

A premiação foi realizada pelo World’s Best School Prizes, uma iniciativa criada em 2022 pela T4 Education, com o apoio da Fundação Lemann, Accenture e American Express, e contou com a participação de 108 países.

O projeto "Adote um Estudante" da Escola Joaquim Bastos Gonçalves surgiu como uma resposta necessária aos desafios de saúde mental enfrentados por alunos durante o retorno às aulas presenciais após a pandemia de Covid-19.

Com um foco inovador na promoção da saúde mental dos estudantes, a escola se destacou e se destacou em meio a uma concorrência global.

A escola foi agraciada com um prêmio no valor de 50 mil dólares, o equivalente a cerca de R$ 250 mil, em reconhecimento ao seu compromisso e dedicação em prol do bem-estar psicológico dos alunos.

O prêmio representa não apenas um reconhecimento internacional, mas também um estímulo financeiro que permitirá à escola aprimorar ainda mais suas iniciativas.

O projeto "Adote um Estudante" é notável por seu envolvimento de psicólogos voluntários de diversas partes do Brasil, que oferecem atendimentos individuais aos estudantes por meio da plataforma Google Meet.

Essa abordagem permite que os alunos recebam apoio emocional, aconselhamento e orientação para lidar com questões relacionadas à saúde mental, ansiedade e estresse.

Além dos serviços de assistência psicológica, o projeto também oferece atividades esportivas e oficinas de arte, criando um ambiente que promove um equilíbrio saudável entre o corpo e a mente.

Essas atividades visam não apenas melhorar a saúde mental dos estudantes, mas também promover a construção de relacionamentos positivos e o desenvolvimento de habilidades criativas.

O World’s Best School Prizes foi concebido com o objetivo de compartilhar boas práticas que beneficiem não apenas os estudantes, mas também suas comunidades.





A competição alcança cinco categorias:

· Inovação;

· Ação ambiental;

· Superação de adversidades;

· Apoiando vidas saudáveis;

· Colaboração comunitária