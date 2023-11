nensuria / Freepik Primeira etapa do Enem acontece neste domingo (5)

Neste sábado (4), estudantes de todo o Brasil se preparam para fazer a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, que acontece neste domingo (5). Ao acertar os últimos detalhes, algumas dúvidas podem surgir em relação ao que levar no dia da prova.

Neste ano, mais de 3,9 milhões de pessoas estão inscritas, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

✅ O que é necessário levar para realizar o exame amanhã:

Documento oficial com foto, como RG, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), documentos digitais, como e-Título e CNH digital (capturas de tela não serão aceitas), e passaporte;

Caneta esferográfica preta de corpo transparente (a dica é que o aluno leve ao menos duas, caso uma delas falhe);

Cartão de confirmação de inscrição — não é obrigatório, mas é recomendado pelo Inep, já que o documento conta com as principais informações sobre a prova, como local e horário;

Lanche — o ideal é levar alimentos fáceis de comer e que deem energia durante a prova, como frutas, chocolates, castanhas e barrinhas de cereal;

Água em garrafa transparente — caso tenha rótulo, ele deve ser retirado, já que poderá ser vistoriado pelo fiscal na sala de aula;

Embora não sejam mais obrigatórios, álcool em gel e máscara de proteção contra a Covid-19 também serão permitidos.

Vestimenta: Como o candidato vai passar praticamente seis horas sentado, o recomendado é que o aluno use roupas confortáveis no dia do exame.

❌ O que não levar para a prova:

Todos os objetos que não são necessários para a realização da prova devem ser guardados dentro do envelope porta-objetos que o aluno receberá antes de entrar na sala de aula. Este envelope será lacrado e identificado, devendo ser mantido embaixo da carteira até a saída definitiva do local de prova.

Caso o fiscal encontre qualquer um dos artigos abaixo fora do envelope, o candidato pode ser eliminado:

Declaração de Comparecimento impressa;

Óculos escuros e artigos de chapelaria, como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares;

Caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos.

Livros, manuais, impressos, anotações;

Protetor auricular;

Relógio de qualquer tipo;

Quaisquer dispositivos eletrônicos, como telefones celulares, smartphones, tablets, wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e/ou similares, ipods®, gravadores, pen drive, mp3 e/ou similar;

Alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico.

Fones de ouvido e/ou qualquer transmissor, gravador e/ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens;

Quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova;

🚫 Atenção: é terminante proibido o porte de bebidas alcoólicas e uso de drogas ilícitas ou cigarros e derivados no local de prova.

📵 Desligue os eletrônicos: também é imprescindível que os candidatos desliguem todos os aparelhos eletrônicos, desde celulares a relógios, já que, caso eles emitam algum tipo de som, também podem levar à desclassificação.

Confira, abaixo, o calendário do Enem 2023 com as próximas datas:

05 de novembro: prova de linguagens (português e língua estrangeira), ciências humanas e redação;

12 de novembro: prova de ciências da natureza e matemática;

24 de novembro: divulgação do gabarito;

16 de janeiro de 2024: divulgação do resultado.

Quais os horários de aplicação (no horário de Brasília)?