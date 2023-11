Roberto Zacarias / Secom - 20/10/2023 Novo ciclone em alto mar deve aumentar instabilidade no Sul do país





Famílias ficaram ilhadas após um temporal atingir o estado de Santa Catarina nesta madrugada. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram realizadas operações de resgate às vítimas da enchente nas cidades de Jardinópolis, Quilombo e São Domingos. Felizmente, ninguém morreu nem precisou ser socorrido.

Nesta quinta (2) e na sexta-feira (3), a situação é de perigo para tempo severo, principalmente no centro-norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no interior do Paraná, pois um novo ciclone extratropical, que está se formando, deve atingir a costa do estado do Rio Grande do Sul na sexta-feira (3).





As condições climáticas são propícias para a formação de chuvas intensas e volumosas, com alta incidência de descargas atmosféricas (tempestade de raios), ventania e chuva de granizo de grande porte.

No litoral gaúcho, o vento será persistente e intenso de hoje até a madrugada de sábado (4). As rajadas de vento podem atingir até 100 km/h. A notícia assusta, visto que a região sul do Brasil vem sofrendo com muitas chuvas fortes e enchentes de rios desde o mês de setembro, num fenômeno climático extremo que causou morte e destruição.