Ricardo Stuckert/PR Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou por videoconferência nesta quinta-feira (26) com uma família brasileira que permanece na Faixa de Gaza enquanto aguarda para ser repatriada .

"Coloco-me no lugar de vocês. Contem com o governo brasileiro, a gente vai continuar nossa luta, conversar com os presidentes que for possível para que a gente consiga libertar os reféns e criar corredores humanitários para as vítimas da insanidade", disse o mandatário.

Lula lembrou que falou sobre os brasileiros em Gaza com autoridades de Egito, Israel, Catar, Irã, Turquia e União Europeia.

"Ontem, hoje e amanhã estaremos solidários com as vítimas do sequestro, dessa guerra, porque queremos a paz", ressaltou o presidente, que no mesmo dia já tinha conversado com parentes de judeus sequestrados pelo Hamas.

Uma aeronave da Presidência da República se encontra a postos no Cairo, capital do Egito, aguardando para repatriar os cerca de 30 brasileiros e seus familiares que estão na Faixa de Gaza.

O grupo permanece no sul do enclave palestino, em casas próprias ou alugadas pelas autoridades brasileiras.