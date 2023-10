Reprodução/Twitter Bois pararam em uma linha de trem do Rio de Janeiro





Na última ocorrência inusitada envolvendo o sistema de transporte no Rio de Janeiro, três imponentes bois surpreenderam passageiros e trabalhadores na estação de Magalhães Bastos, localizada no Ramal Santa Cruz.

Os animais conseguiram nesta quinta-feira (26) acessar a linha férrea por uma passagem clandestina, causando um cenário diferente na rotina dos usuários.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os três bois vagando pela estação e interagindo com as pessoas que estavam presentes.

As imagens revelam a curiosidade e surpresa dos passageiros, que não esperavam encontrar tais visitantes inesperados em uma estação de trem.

A SuperVia, empresa responsável pelo transporte ferroviário no Rio de Janeiro, prontamente mobilizou sua equipe para lidar com a situação.

Com a colaboração do dono dos animais, os bois foram removidos com segurança da área, evitando possíveis incidentes na linha férrea.

Apesar da presença inusitada dos bois, não foi informado se o incidente afetou o funcionamento regular do Ramal Santa Cruz.





Veja o vídeo abaixo:

🚨AGORA: Simplesmente um boi caiu na Estação de Magalhães Bastos, na Zona Oeste do Rio, e internautas repercutem:



“Como vou explicar pro meu chefe que me atrasei por que tem um boi na estação?” pic.twitter.com/2g7yRXeDA6 — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) October 26, 2023