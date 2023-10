Divulgação/CECOMSAER Aeronaves da FAB buscam brasileiros em Israel e Gaza

Cerca de 150 brasileiros aguardam repatriação em Israel e na Faixa de Gaza, informou nesta quarta-feira (18) em coletiva de imprensa o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Até o momento, 916 brasileiros foram resgatados, enquanto outros 221 viajam nesta quarta-feira.



Inicialmente, o Brasil havia recebido mais de 2,7 mil pedidos de brasileiros que queriam ser repatriados. "De repente, não sei se o problema em Tel Aviv diminuiu, porque muitos desistiram. Acho que alguns fizeram duplo registro. Sei que nós temos hoje um saldo de 150 [brasileiros aguardando repatriação], contando com esses 30 que nós desejamos muito que sejam liberados lá da Faixa de Gaza", disse José Múcio.

Os brasileiros que ainda aguardam em Israel serão resgatados em uma aeronave da Força Aérea Brasileira que deve sair do Rio de Janeiro nos próximos dias em um voo direto para Tel Aviv, informou o comandante da Aeronáutica Marcelo Kanitz Damasceno, que também participou da entrevista.

Além disso, parte do grupo pode ser trazida ao Brasil por um avião da FAB que está em Roma, na Itália, como reserva para a operação de resgate de brasileiros na Faixa de Gaza.

Resgate em Gaza

De acordo com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, "todo o esquema está montado" para a retirada dos cerca de 30 brasileiros que estão na Faixa de Gaza e desejam retornar ao país.

Segundo ele, porém, não há qualquer perspectiva de quando a passagem de Rafah, entra Gaza e o Egito, será aberta para que sejam retirados os estrangeiros. Segundo Mauro, há cerca de 5 mil pessoas de outros países com a intenção de serem repatriadas.

Os brasileiros estão divididos em dois grupos e estão próximos da fronteira com o Egito. O avião VC-2, da Presidência da República, já aguarda no Cairo, capital do Egito, para fazer a repatriação.



"No momento que seja anunciada e confirmada a abertura da passagem, os brasileiros serão rapidamente transportados por veículos já contratados e alugados pela embaixada do Brasil em Ramallah para fazer esse transporte até o ponto de fronteira. E, depois, a embaixada no Cairo tem já também todo o esquema montado para o transporte", disse Mauro. "Toda a parte de infraestrutura está decidida", completou.