Reprodução Adolescente atacou alunos de escola em Poços de Caldas, deixando morto e feridos

A Escola Profissional Dom Bosco, em Poço de Caldas, sul de Minas Gerais, suspendeu as aulas desta quarta-feira (11), após o atentado com faca que deixou um adolescente de 14 anos morto e outros três feridos.

Nas redes sociais, o colégio afirmou que as aulas noturnas desta terça foram canceladas, e que as de quarta seriam suspensas.

O crime ocorreu na saída dos alunos. Após o ocorrido, ele foi contido por próprios moradores da cidade, até a chegada da Polícia.

O autor do atentado foi um ex-aluno da escola, que vitimou alunos da mesma faixa etária, entre 13 e 17 anos. O mais velho, identificado como Leonardo William da Silva, de 15 anos, veio a óbito ainda nesta terça. Ele chegou a ser levado para a Santa Casa da cidade, mas não resistiu ao ferimento.

Os adolescentes foram socorridos por equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e depois encaminhadas para a Santa Casa da cidade. Segundo o tenente-coronel Flávio Santiago, além do adolescente que faleceu, duas vítimas estão em estado grave.



Segundo a Folha de são Paulo, dois estudantes de 13 anos e uma adolescente de 17 estão internados.

À Folha, a mãe da jovem disse que a menina foi a primeira a ser atacada. Afirmou, ainda, que ela “viu o autor armado e entrou na frente dele para impedir que ele atingisse as crianças”, momento em que ele teria segurado o seio dela e a esfaqueado. “Depois, foi atrás do aluno”, narrou.

O governador do estado, Romeu Zema, usou da ocasião para defender a redução da maioridade penal.

“É inaceitável qualquer atentado contra a vida de nossas crianças. (...) O Congresso tem que ter coragem para discutir a redução da maioridade penal”, escreveu.

Em nota, a Prefeitura de Poços de Caldas disse ser “solidária a toda comunidade escolar da Escola Profissional Dom Bosco neste momento de dor e consternação, especialmente às famílias dos alunos atingidos”. Afirmou, também, estar “à disposição no atendimento por meio dos serviços de emergência e rede de saúde”.