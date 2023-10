Reprodução Adolescente atacou alunos de escola em Poços de Caldas, deixando morto e feridos

Um adolescente de 14 anos invadiu sua ex-escola em Poços de Caldas, Minas Gerais, e esfaqueou quatro alunos na tarde desta terça-feira (10). Uma das vítimas morreu, e dois seguem em estado grave.



As vítimas têm a mesma faixa etária do agressor, entre 14 e 15 anos. O mais velho, um menino de 15 anos, veio a óbito ainda nesta terça. Os adolescentes foram socorridos por equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e depois encaminhadas para a Santa Casa da cidade. Segundo o tenente-coronel Flávio Santiago, além do adolescente que faleceu, duas vítimas estão em estado gravissimo.

O autor foi contido e apreendido em flagrante, e teria escolhido aleatoriamente suas vítimas, segundo informações preliminares. Ele teria sido interrompido na saída do colégio, antes mesmo de conseguir entrar, mas já após ter esfaqueado ao menos quatro pessoas.

Questionado, o garoto não deu nenhuma justificativa para o ataque.