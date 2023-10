Reprodução / CNN Brasil - 10.10.2023 Bombardeios atingem a Faixa de Gaza

Nesta quarta-feira (11), Israel diz ter conseguido destruir um sistema de defesa do grupo terrorista Hamas. O conflito, que está no quinto dia de combate , já deixou mais de 2 mil mortos. Ontem (10), os ataques na Faixa de Gaza foram intensificados por parte de Israel pelo meio aéreo . Segundo as autoridades israelenses, foram mais de 400 ataques nas últimas 24 horas, sendo ao menos 200 só hoje.

O sistema de Hamas detectava aeronaves e monitorava o céu da Faixa de Gaza. Agora, com a ofensiva de Israel, o grupo armado encontra dificuldades.

"Ao longo dos anos, o Hamas criou uma rede de câmaras de alta qualidade, escondidas dentro de aquecedores solares de água por toda a Faixa de Gaza, a fim de localizar e monitorizar as aeronaves israelitas", disseram as Forças Armadas de Israel.

Na terça-feira (10), cerca de 1.500 corpos de integrantes do grupo Hamas foram encontrados dentro de Israel , segundo as forças militares israelenses. Segundo o contra-almirante Daniel Hagari, a segurança foi reforçada no país.

De acordo com autoridades do grupo terrorista, a casa do líder do grupo, Mohammad Deif, foi bombardeada por um ataque israelense, que matou o pai e o irmão de Deif, além de outros dois parentes. O chefe do grupo armado ainda não foi localizado.

Ainda, segundo o último balanço das mortes por conta do conflito, mais de 2.100 pessoas morreram. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, foram registrados 900 mortes de palestinos e cerca de 1.200 em Israel.