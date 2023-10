Reprodução PM foi preso com mais de 100 quilos de cocaína no Rio de Janeiro

Um policial militar de 36 anos foi preso com 151 quilos de cocaína em um caminhão na Avenida Brasil, na altura da Rodovia Washington Luiz, no Rio de Janeiro. O sargento Yuri Luiz Desiderati Ribeiro foi detido nessa segunda-feira (9) durante operação no Complexo da Maré e é apontado como o homem de confiança de Wilton Carlos Rabello Quintanilha, o Abelha, um dos chefes do Comando Vermelho no Rio, e de William Souza Guedes, o Corolla, que controla o tráfico na Favela de Manguinhos.

O sargento é lotado no 21º BPM (São João de Meriti) e foi preso junto com um outro homem que dirigia o caminhão. Segundo a Polícia Civil, Ribeiro já vinha sendo monitorado.

Durante coletiva de imprensa, o secretário de Polícia Civil, José Renato Torres, disse que as drogas pertenciam ao bando de Abelha e foram apreendidas na manhã de ontem. Segundo a Polícia Militar, a Corregedoria Geral da Corporação acompanha o caso.

Na ocasião, foram apreendidos 139 tabletes de 1.090 g cada, o que totaliza pouco mais de 151 kg de cocaína. Conforme a polícia, a dupla não resistiu à prisão e se manteve em silêncio. Eles foram encaminhados à Cidade da Polícia, onde o material foi periciado e constatado que se tratava mesmo da droga.

Com as investigações, a polícia acredita que a droga estava sendo levada para a Rocinha, que é outro reduto do Comando Vermelho.



A operação

Nessa segunda, forças de segurança do Rio de Janeiro realizaram uma operação no Complexo da Maré, na Penha e na Cidade de Deus. O objetivo era cumprir mandados de prisão e identificar lideranças do tráfico envolvidas na execução dos três médicos que estavam em um quiosque na Barra da Tijuca, na última semana.

Além das drogas, os policiais civis encontraram um fuzil e carregadores ao lado de uma escola municipal. Ainda na Maré, em Nova Holanda, também houve apreensão de munição e drogas.

Os agentes cumpriram ao menos 60 mandados de prisão, nove pessoas já foram detidas.