Reproduçao TV Globo Helicóptero realiza pouso forçado

Dois helicópteros das polícias Civil e Militar foram alvejados nesta segunda-feira (9) durante operação para prender chefes de facções criminosas, forçando uma das aeronaves a realizar um pouco forçado no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro (Vídeo abaixo). Os helicópteros sobrevoavam a Vila Cruzeiro quando foram disparados os tiros.

A aeronave blindada da Polícia Civil foi atingida no tanque de combustível, forçando o piloto a realizar um pouso de emergência no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (Cefan). Já no helicóptero da Polícia Militar, uma bala parou no para-brisa.

Vídeo:

A polícia mobilizou mil homens para encontrar os chefes do Comando Vermelho (CV), a maior facção do tráfico de drogas do estado. A operação é uma resposta aos três médicos mortos na última semana.

Os agentes foram cumprir pelo menos 100 mandados de prisão. Entre os alvos estão Wilton Carlos Rabelho Quintanilha, o Abelha, e Edgar Alves de Andrade, o Doca.

Abelha e Doca estariam entre os mandantes do crime contra os ortopedistas. Inicialmente a investigação ponta para um engano, em que um dos médicos teria sido confundido com um miliciano.

Entre os locais em que os policiais fizeram as buscas estão a Maré (Nova Holanda e Parque União), a Penha (Vila Cruzeiro) e a Cidade de Deus, comunidades dominadas pelo CV. Segundo o secretário estadual de Polícia Civil, José Renato Torres, a inteligência da polícia detectou que os "cabeças" da facção estavam transitando entre as comunidades.

Moradores relataram intensa troca de tiros durante a madrugada. Até o momento, não há registro de mortos.