Reprodução - 03.10.2023 Professor é detido na Unicamp após tentar ferir aluno com faca

O professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Rafael de Freitas Leão, que ameaçou estudantes com uma faca e um spray de pimenta nesta terça-feira (3), foi considerado vítima pela polícia.



Depois do ocorrido, o professor e um aluno foram conduzidos até a delegacia e prestaram depoimento. No local, o docente alegou que agiu em legítima defesa após ser atacado pelos estudantes. A autoridade policial considerou Rafael uma vítima.

"A Polícia Civil esclarece que foi instaurado um Termo Circunstanciado (TC) pelo 7° DP de Campinas como lesão corporal e incitação ao crime e o caso foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim). Na ocasião, um professor da instituição de ensino e um aluno foram conduzidos à delegacia e prestaram depoimento. Todas as partes foram ouvidas e o professor foi qualificado pela autoridade policial como vítima. A Polícia Civil está à disposição para formalização de novas denúncias e ressalta que novos fatos podem ser anexados ao TC para apreciação do Poder Judiciário e análise do Ministério Público", afirma a Secretaria de Segurança pública do estado, em nota enviada ao portal iG.



Os estudantes que estavam presentes no local, porém, têm outra versão sobre o ocorrido. Gustavo Bispo, para quem o professor apontou a faca, afirma que "tentou diálogo" com o docente, que tentava dar aula em meio a uma paralisação dos estudantes.

"O professor pegou no meu braço, me jogou no chão e levantou uma faca para mim, vindo para cima", relata ele, em vídeo publicado pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Unicamp.

Na manhã desta quarta-feira (4) estudantes da universidade realizaram um ato pedindo para a reitoria expulsar professor.

Unicamp repudia ações do professor



Em nota, a Unicamp repudiou os "atos de violência" do professor. "A conduta do docente, para além do inquérito policial instaurado, será averiguada por meio dos procedimentos administrativos adequados e serão tomadas as medidas cabíveis", informa a universidade.

A Pró-Reitoria de Graduação da Unicamp afirmou que repudia o fato do professor "ir armado para a sala de aula, tentar infligir uma facada em um estudante e atacar outro estudante com spray de pimenta". Já a direção do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da universidade disse ser "inadmissível que um membro da comunidade esteja armado dentro da universidade e que ameace a integridade física das pessoas".