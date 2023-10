Valter Campanato/Agência Brasil - 01/08/2023 Presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes , afirmou nesta quarta-feira (4) que a Corte Eleitoral está “aberta” para a fiscalização e monitoramento do sistema eletrônico de votação. A fala do magistrado ocorreu durante a abertura do código-fonte das urnas para inspeção pelas entidades fiscalizadoras.

O código-fonte está sendo aberto um ano e dois dias da próxima eleição, que ocorrerá em 2 de outubro de 2024. Ele ficará disponível em tempo integral no subsolo do TSE, em uma sala de vidro até a fase de lacração dos sistemas. A visita deverá ser previamente agendada.

Segundo Moraes, a Corte escolheu realizar a abertura do código-fonte com mais antecedência desta vez por conta do pleito de 2022. Nos anos passados, era liberado somente 6 meses antes das eleições.

O ministro ainda reforçou a confiabilidade das urnas eletrônicas e garantiu transparências nas próximas eleições para “solidificar a democracia”.

"O Brasil tem o sistema mais eficiente, invulnerável e transparente de eleições de todo o mundo. Nós sabemos os problemas que tínhamos com o voto impresso e isso foi encerrado a partir das nossa votação eletrônica. Hoje em dia as urnas são motivo de orgulho e hoje daremos mais um passo nesse ciclo de transparência da história da democracia", afirmou Moraes.

O sistema de votação por urna eletrônica é utilizado no Brasil desde 1996 e, desde então, nunca apresentou nenhum indício concreto de fraude ou caso de invasão de uma urna e alteração dos votos.