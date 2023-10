Reprodução - 03.10.2023 Professor é detido na Unicamp após tentar ferir aluno com faca

Um professor foi detido nesta terça-feira (3), no campus da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), após agredir dois alunos da instituição, além de ameaçá-los com faca e spray de pimenta. Vídeos registraram a agressão, que só terminou quando dois seguranças apareceram.

Nesta terça, os estudantes iniciaram uma greve, após mais de 20 Assembleias organizadas pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE), que reivindica, entre outros temas, o fim da precarização das estruturas da universidade, como prédios provisórios que convivem com o risco de incêndio e alagamento.

Gustavo Bispo, um dos alunos agredidos pelo professor, é o atual diretor do DCE. Segundo o Diretório, os alunos entraram na sala do professor para comunicar a decisão de paralisação, quando, então, o docente sacou uma faca e os ameaçou.

ABSURDO! O DCE da Unicamp acaba de denunciar um professor do instituto de Matemática que ameaçou dois estudantes com uma faca e com spray de pimenta, por causa da greve! Isso tem que ser apurado com todo rigor, e se comprovado, o professor deve ser imediatamente exonerado! pic.twitter.com/iz17Yak5XQ — Ivan Valente (@IvanValente) October 3, 2023

Ao iG, a Reitoria da Unicamp afirmou que repudia os “atos de violência praticados no campus de Barão Geraldo, nesta manhã do dia 03 de outubro”, e que a “conduta do docente, para além do inquérito policial instaurado, será averiguada por meio dos procedimentos administrativos adequados e serão tomadas as medidas cabíveis”.

Em um vídeo, gravado por outros estudantes, é possível ver o momento em que o professor parte para cima de um dos alunos com a faca em punho. O jovem entra em confronto com o docente para desarmá-lo. A briga chega ao fim quando dois seguranças da universidade aparecem para conter o professor.

O nome do professor não foi divulgado. Segundo o DCE, o docente atua no Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). O professor e os dois alunos atacados foram levados para o 1º Distrito Policial de Campinas. O Diretório pede a exoneração imediata do docente.

A greve na Unicamp se soma a manifestação que ocorre na Universidade de São Paulo (USP), onde 12 das 42 unidades estão paralisadas. A greve da USP teve início em 18 de setembro por estudantes da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), que protestam contra a falta de professores.

Veja a nota da Reitoria da Unicamp na íntegra:

"A Reitoria da Unicamp vem a público repudiar os atos de violência praticados no campus de Barão Geraldo, nesta manhã do dia 03 de outubro. A conduta do docente, para além do inquérito policial instaurado, será averiguada por meio dos procedimentos administrativos adequados e serão tomadas as medidas cabíveis. Ressalte-se, ainda, que a Reitoria vem alertando que a proliferação de atos de violência com justificativa ou motivação política não é salutar para a convivência entre diferentes. É preciso, nesse momento, calma e serenidade para que os conflitos sejam tratados de forma adequada e os problemas, dirimidos."