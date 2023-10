Rovena Rosa/Agência Brasil - 17/03/2022 Linha 8 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM

Funcionários do metrô, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e também da Sabesp e ntraram em greve nesta terça-feira (3) contra a privatização dos serviços públicos. Com isso, linhas do metrô e dos trens da capital paulista foram paralisadas. Veja como está o funcionamento segundo o governo do estado:

🚨 AGORA: confira o funcionamento das linhas de transporte sobre trilhos da capital e mais informações a respeito da paralisação. pic.twitter.com/vIFPrko3CJ — Governo de S. Paulo (@governosp) October 3, 2023

Quais linhas serão afetadas pela greve e não devem funcionar?

As linhas do Metrô 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata terão suas atividades interrompidas, de acordo com o sindicato;

Da CPTM, o sindicato irá paralisar todas as linhas de gestão pública: 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.

As linhas 4-Amarela e 5-Lilás do Metrô, que são operadas pela iniciativa privada, continuarão funcionando normalmente. E as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda da CPTM também, pelo mesmo motivo.

O governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), decretou ponto facultativo nesta terça para todos os servidores públicos.

Na capital, a SPTrans ampliou os itinerários de mais de 20 linhas municipais para que os passageiros consigam chegar mais perto de locais com maior concentração de comércio e serviços.

A greve teve início à meia-noite desta terça-feira e deve durar 24h, até 23h59min.



O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) havia determinado funcionamento com 100% do contingente de trabalhadores do metrô, no entanto, como a greve foi mantida, será aplicada multa de R$ 500 mil. O sindicato da categoria promete recorrer da decisão.

O governo de São Paulo chamou a greve de "ilegal e abusiva". Disse, por meio de nota enviada à imprensa na segunda-feira, que é "absolutamente injustificável que um instrumento constitucional de defesa dos trabalhadores seja sequestrado por sindicatos para ataques políticos e ideológicos à atual gestão".



"É importante esclarecer à população que a greve não foi convocada para reivindicar questões salariais ou trabalhistas, mas sim para que os sindicatos atuem, de forma totalmente irresponsável e antidemocrática, para se opor a uma pauta de governo que foi defendida e legitimamente respaldada nas urnas. O programa estadual de parcerias, concessões e desestatizações visa a melhoria na prestação dos serviços públicos aos cidadãos e está totalmente amparado pelas leis brasileiras. Assim, ao chantagear a população com greves ilegais, os sindicatos atentam não só contra a legislação vigente, mas também à ordem pública e ao aprimoramento das políticas públicas", afirmou o governo Tarcísio.

Os trabalhadores, por outro lado, reivindicam manutenção do serviço de transporte e saneamento públicos, alegando que a privatização precariza o serviço.

"Questões importantes devem ser discutidas, como a privatização de serviços essenciais. Transporte e saneamento não podem ser colocados nas mãos de quem só valoriza o dinheiro em detrimento da qualidade! Vamos à greve contra as privatizações, para evitar a precariedade desses serviços! Vem pra luta!", escreveu o Sindicato dos Ferroviários nas redes sociais.