Reprodução / Twitter - 02.10.2023 Manhã desta terça (3) registrou lentidão em diversos trechos da capital paulista

Na manhã desta terça-feira (3), a cidade de São Paulo registrava trânsito lento devido à greve de trens e metrôs, que começou a ser registrada ainda nesta madrugada. Em comparação com o mesmo dia e horário da semana passada, quando não havia paralisações dos transportes públicos, a lentidão de hoje está acima da média.

Por volta das 7h desta terça, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 443 quilômetros de filas de veículos nas vias da capital paulista. Na terça-feira passada, no mesmo horário, o registrado pela CET era de 302 quilômetros de lentidão. A diferença de uma semana para a outra é de 141 quilômetros.

O trânsito em decorrência da greve, no entanto, não significa situação grave, conforme a companhia. Às 8h, o total era de 598 km de filas de veículos na cidade. Na semana passada, o número era de 566 km.

A CET começou a divulgar os números absolutos de trânsito na capital desde março deste ano, dos 20 mil km de vias monitoradas da cidade. Antes, a companhia divulgava apenas o índice de lentidão a partir de 868 km de vias.

Neste momento, pouco antes das 10h, conforme a companhia, a lentidão por região está em:



Norte — Lentidão: 69 km(12%);

Oeste — Lentidão: 149 km(26%);

Centro — Lentidão: 54 km(9%);

Leste — Lentidão: 168 km(29%);

Sul — Lentidão: 142 km(24%).

Nesta terça, funcionários do Metrô, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) fazem uma greve conjunta por 24 horas em São Paulo. A paralisação começou a partir da meia-noite de hoje.

O ato acontece em protesto aos projetos de privatizações do governo, que também incluem as redes metroferroviária e a de saneamento.

Quais linhas afetadas pela greve?

As linhas do Metrô 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata terão suas atividades interrompidas, de acordo com o sindicato;

Da CPTM, o sindicato irá paralisar todas as linhas de gestão pública: 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.

As linhas 4-Amarela e 5-Lilás do Metrô, que são operadas pela iniciativa privada, continuarão funcionando normalmente. E as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda da CPTM também, pelo mesmo motivo.

Rodízio suspenso

Devido às paralisações, ainda ontem a Prefeitura de São Paulo anunciou que o rodízio de veículos na capital estaria suspenso ao longo desta terça.

Segundo a prefeitura, carros com placas 3 e 4 podem circular pela cidade durante todo o dia. Entretanto, o rodízio continua valendo para caminhões e a faixa de ônibus não pode ser utilizada pelos veículos.