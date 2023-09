Reprodução/PM-BA Polícia Militar da Bahia entrou em confronto com suspeitos

Quatro homens foram mortos durante uma operação policial na noite desta sexta-feira (29) em Santo Amaro, no Recôncavo da Bahia. De acordo com a Polícia Militar (PM), houve confronto entre policiais e suspeitos.



A corporação afirma que recebeu denúncias de que homens ostentavam armas e comercializavam drogas em um local conhecido como Rua da Prainha. Ao chegarem ao local, os PMs surpreenderam os suspeitos, que efetuaram disparos contra os policiais. Se iniciou, então, um intenso tiroteio.

A PM afirma que quatro suspeitos foram feridos e levados ao Hospital Nossa Senhora Natividade, em Santo Amaro, mas não resistiram.

Com eles, a PM apreendeu uma espingarda calibre 12, três pistolas de calibres diversos, sendo duas com numeração raspada, munições de calibre 12, 9mm e 380, carregadores para armas de fogo, 262 pinos de cocaína, 196 porções de maconha, 38 pedras de crack, sete aparelhos celulares, duas máquinas de cartão bancário, um caderno de anotações, uma blusa camuflada, embalagens para o acondicionamento e comercialização de drogas e RS 4.063,20 em espécie.

Todo o material foi encaminhado para a delegacia de Santo Amaro, onde o caso foi registrado.

Mortes na Bahia



Com o caso desta sexta-feira, já chega a 68 o número de mortos em confrontos com a polícia neste mês na Bahia.

A situação de segurança no estado se agravou depois que um agente da Polícia Federal foi morto, o que levou o governo local a intensificar a parceria com o governo federal para combater o crime organizado.

A cidade de Santo Amaro, onde os quatro homens foram mortos nesta sexta, vive especialmente um aumento de violência depois da chegada de integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP), a segunda maior facção do Rio de Janeiro, ao local. A facção é rival do Comando Vermelho (CV), que controla o tráfico na cidade. O Bonde do Maluco (BDM), maior facção criminosa da Bahia, se aliou ao TCP em Santo Amaro, aumentando a rivalidade.