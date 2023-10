Joédson Alves/Agência Brasil/Canal Gov - 26/07/2023 Ministro da Justiça, Flávio Dino

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino , assinou duas portaria nesta segunda-feira (2) para reforçar o combate à violência e ao crescimento de organizações criminosas nos estados da Bahia e do Rio de Janeiro .

Para o estado baiano, a pasta deve liberar R$ 20 milhões em recursos federais adicionais para serem investidos na segurança pública.

O governo é criticado pelo aumento da insegurança pública nos últimos meses. Na Bahia, mais de 60 pessoas morreram em combate com policiais somente no mês de setembro.

Na última sexta (29), quatro homens foram mortos durante uma operação policial em Santo Amaro, no Recôncavo baiano. Com esse caso, já chega a 68 o número de mortos em confrontos com a polícia no estado durante o mês de setembro.

No Rio de Janeiro, a morte de Heloísa, de 3 anos, e um treinamento de guerrilha de bandidos no Complexo da Maré também elevam as críticas para o governo. Nesse estado, Dino autorizou o uso da Força Nacional em apoio às equipes policiais.

Ainda, nesta segunda-feira (2), o ministério da Justiça e da Segurança Pública um plano de quase R$ 900 milhões para o enfrentamento de organizações criminosas . Segundo a pasta, a iniciativa será executada gradualmente até 2026.

"O Programa ENFOC, destinado a fortalecer o enfrentamento às organizações criminosas, foi elaborado nos últimos 3 meses, com participação de profissionais federais e estaduais. O ENFOC prioriza ações de investigação, inteligência e descapitalização das quadrilhas.", escreveu o ministro da Justiça e da Segurança Pública nas redes sociais.