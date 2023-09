Geraldo Magela/Agência Senado - 26.09.2023 CPMI do 8/1 ouve general da reserva e ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno

Durante seu depoimento à CPMI dos Atos Golpistas , o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo Bolsonaro, negou que Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente, participasse de reuniões entre Bolsonaro e os comandantes das Forças Armadas, chamando isso de "fantasia".

O tema foi levantado após deputados abordarem acordo de delação premiada de Cid com a Polícia Federal.

A foto oficial do governo confirma a presença de Cid nesses encontros. Em resposta, Heleno alegou que a imagem tinha teor enganoso, pois se referia a um encontro de 2019.

"O que está sendo dito é completamente infundado. O coronel Mauro Cid, nessa oportunidade, estava sentado atrás, esperando se houvesse uma necessidade do presidente de ligar pra alguém [...] essa é a missão do ajudante de ordens. Ele não dá palpite numa reunião dessa. O que eu tô dizendo é lógico e viável. As pessoas aqui tão querendo me comprometer. Vão perder tempo. Mostra lá a imagem."

O general também foi questionado sobre o depoimento de Mauro Cid em delação à Polícia Federal: "Cid não participava de reuniões, ele era ajudante de ordens, isso é fantasia".

A imagem confirma a presença de Cid durante reunião com Bolsonaro e os comandantes das Forças Armadas em fevereiro de 2019.

A legenda da imagem registra o encontro como:

● Presidente da República, Jair Bolsonaro durante encontro com durante Reunião com Fernando Azevedo, Ministro de Estado da Defesa; Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Júnior, Comandante da Marinha do Brasil; General de Exército Edson Leal Pujol, Comandante do Exército Brasileiro; Tenente-Brigadeiro do Ar Antonio Carlos Moretti Bermudez, Comandante da Aeronáutica; Almirante Esq Cláudio Portugal de Viveiros, Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Interino, e Alte Esq Almir Garnier Santos, Secretário-Geral do Ministério da Defesa

"Essa imagem é muito antiga. É de 2019. Está sentado à mesa o general Fernando, que era Ministro da Defesa, o general Paul Cruz, que era o comandante do Exército e o Garnier nem pensa em ser o comandante da Marinha. O Garnier não está nessa foto.", respondeu Heleno.