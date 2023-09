Reprodução/Nações Unidas - 19.09.2023 Presidente Lula durante a 78ª Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, nos Estados Unidos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , de 77 anos, irá passar por uma cirurgia no quadril nesta semana. A operação, que serve para tratar uma artrose no fêmur, está prevista para ocorrer no dia 29 de setembro, no Hospital Sírio Libanês, em Brasília.

Durante uma das lives semanais realizada por Lula, ele se queixou que sente dores na região todos os dias. "Não é mole você levantar com dor todo dia, de sábado, de domingo, de segunda, você não pode entrar na piscina porque se você fizer movimento com os pés dói, então é um negócio enjoado. Eu sou um cara de bom humor, então se eu ficar mal-humorado não vai ser legal", contou durante a “Conversa com o Presidente”.





Dias antes de embarcar para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York , que ocorreu na semana passada, Lula voltou a falar sobre a dor nos membros inferiores.

“Eu muitas vezes fico em pé, Deus sabe a dor que eu estou sentido deste lado direito, depois é aqui na frente, depois é aqui. Eu estou me aguentando, mas agora eu estou dizendo para vocês: quando eu voltar, no mês de setembro da minha última viagem, aí eu vou cuidar da saúde porque eu ainda quero correr muito este Brasil”, disse o presidente.

Ainda, por recomendação médica, Lula cancelou viagens para São Paulo e Minas Gerais para o lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que aconteceriam nesta semana. Por conta das fortes dores, ele deve manter a agenda somente em Brasília e se preparar para a cirurgia.

O mandatário irá realizar um procedimento chamado artroplastia do quadril, em que é colocado uma prótese na articulação desgastada. A cirurgia deve levar de uma a duas horas e proporcionar a recuperação do movimento da articulação, além do conforto para realização de atividades diárias.

A recuperação total leva cerca de um mês. Enquanto isso, Lula deve despachar do Palácio da Alvorada.