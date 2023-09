Corpo de Bombeiros/Divulgação Acidente na BR-414 deixou pelo menos 4 óbitos

















O Corpo de Bombeiros da cidade de Anápolis, a 55 km de Goiânia (GO, confirmou mais uma vítima do acidente que aconteceu na BR-414 . Um homem, uma mulher e uma menina morreram no local. Até a publicação desta matéria, o órgão não identificou a 4ª pessoa, que fou a óbito no hospital.

Segundo a guarnição, uma vítima está internada em estado grave. O Corpo de Bombeiros e o Serviço Móvel de Urgência (Samu) encaminharam nove viaturas para atendimento imediato no local. O número total de vítimas, incluindo as não fatais, ainda não foi divulgado.











O acidente, da manhã desta segunda-feira (25), envolveu 18 veículos , três caminhões e 15 carros de passeio. Um dos caminhões estava com vazamento de óleo diesel. Parte do combustível escorreu para Rio Capivari. Foi realizada a remoção do tanque e a contenção do vazamento utilizando terra e serragem. A Polícia Rodoviária Federal interditou a via.

