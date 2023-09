Divulgação/CBMMG Choque com trem deixou caminhão completamente destruído

Um motorista morreu após seu caminhão ser atingido por um trem em Brumadinho, Minas Gerais, em acidente ocorrido na manhã de hoje (23). Segundo o Corpo de Bombeiros do estado, a vítima tentou transpor uma passagem de nível com o seu veículo, não conseguiu e, ao tentar voltar, foi colhida pela composição.

O homem, de 51 anos, sofreu o acidente na rua Amianto, Bairro Pires, na cidade que fica na Grande Belo Horizonte. A colisão o deixou preso às ferragens do caminhão, morrendo logo depois. Devido à colisão, o veículo ficou totalmente destruído.

O trem estava carregado de minério e não teria conseguido parar. Veículos do tipo demoram muito e exigem longos espaços para serem imobilizados, o que independe da ação do maquinista. Mesmo reagindo rapidamente, a chance de parar antes de uma colisão é muito pequena.

As equipes da Polícia Militar de Minas Gerais e do Samu foram para o local da tragédia, da mesma maneira que a perícia e o rabecão da Polícia Civil do estado.