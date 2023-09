Reprodução / TV Globo - 29.08.2023 Troca de tiros deixou mortos na Bahia

Na madrugada deste sábado (23), cinco homens foram mortos a tiros na cidade de Crisópolis, a cerca de 212 km de Salvador, na Bahia. Eles foram baleados durante confronto com as forças de segurança, de acordo com a Polícia Militar.

O episódio se deu um dia após outros cinco serem mortos na capital baiana. Eles eram suspeitos de integraram facções criminosas e foram mortos em uma "megaoperação".

A PM informou que os policiais receberam a informação de que homens armados estavam vendendo drogas na rua Maria Eunice. Depois de uma troca de tiros, um homem ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Crisópolis. Ele, no entanto, não resistiu e morreu no local, de acordo com a corporação.

Durante buscas por outros suspeitos de tráfico de drogas, a PM disse que aconteceu uma nova troca de tiros. Na ocasião, quatro feridos também foram socorridos, mas também não resistiram.

A corporação disse ter apreendido uma submetralhadora, uma espingarda, três revólveres, munições, balanças de precisão, cocaína e maconha.