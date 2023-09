Haeckel Dias/Polícia Civil Operação Saigon

Uma megaoperação policial na Bahia, batizada de Saigon, deixou quatro mortos e prendeu oito suspeitos nesta sexta-feira (22). A ação é conduzida pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga um grupo acusado de envolvimento com tráfico e mais de 30 homicídios.



Segundo a Polícia, 21 pessoas foram encontradas no bairro de Águas Claras, durante cumprimento de mandados de prisão. Além disso, outros 43 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Armas, drogas e dinheiro também foram apreendidos durante as ações.

Dentre os mortos, está Eduardo dos Santos Cerqueira, mais conhecido como 'Firmino', acusado de ser uma das lideranças do tráfico de drogas no bairro. Ele é apontado por ser o mandante de diversos homicídios ocorridos na localidade.

Segundo a polícia, outro investigado que resistiu a prisão é Gilmar Santos de Lima, mais conhecido como 'Capenga', ele acumula uma extensa ficha criminal, com entradas por tráfico de drogas e homicídio. Durante a Operação Saigon, a mãe de Capenga foi presa com drogas, a quantia de R$ 8 mil e a esposa estava com uma arma.

Além de Águas Claras, em Salvador, mandados estão sendo cumpridos no sistema prisional e em Feira de Santana.

"Estamos nas ruas, já alcançamos um ótimo resultado, porém a operação não tem hora para acabar", diz a diretora do DHPP, delegada Andréa Ribeiro.



A Operação Saigon, liderada pelo DHPP, também contou com o apoio da Superintendência Inteligência da SSP, Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), Departamento de Inteligência Policial (DIP), Departamento Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) e Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), diversas unidades da Polícia Militar, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.