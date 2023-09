Redes sociais Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos (Marinha do Brasil)

A senadora e relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que analisa os atos golpistas do 8 de janeiro, Eliziane Gama (PSD-MA), informou que vai pedir a quebra de sigilo telemático do almirante Almir Garnier . O ex-comandante da Marinha do Brasil foi citado na delação premiada do tenente-coronel, Mauro Cid . Além disso, a senadora mostrou interesse em pedir um depoimento do militar na CPI.



O ex-ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse à Polícia Federal que Garnier havia sido perguntado pelo ex-mandatário se aceitaria participar de um golpe de Estado, pergunta em que sinalizou que sim.

Para Eliziane Gama, com as novas informações apresentadas na delação de Cid, a presença de Garnier na CPI é "fundamental".

Cid alega que Garnier teria participado de reuniões com Filipe Martins — assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência — e outros militares das Forças Amadas para oferecer o apoio das tropas de Marinha para a tentativa de um golpe de Estado. Cid afirmou que o almirante teria sido o único que concordou em disponibilizar as tropas para impedir a posse de Lula na presidência.

Felipe Martins teria então apresentado a minuta do golpe. A PF não confirmou se é a mesma que foi encontrada no escritório do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres .

Segundo Cid, o assessor teria levado um advogado constitucionalista e um padre para uma reunião.

Os governistas pedem para que tanto Garnier, quanto o Felipe Martins, compareçam à CPI para prestarem depoimento, segundo informou a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ). A decisão deve ser tomada na próxima terça-feira (26), após uma votação da Comissão.

Mauro Cid já possuí um requerimento de um segundo depoimento , sendo ele o último a ser ouvido pela Comissão. O tenente-coronel já depôs uma vez, se permanecendo calado em todas as perguntas .