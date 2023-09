Geraldo Magela/Agência Senado/Flickr Mauro Cid teria participado da reunião

Em delação à Polícia Federal , o ex-assessor de Jair Bolsonaro , Mauro Cid , disse que o ex-presidente teve reunião com a cúpula das Forças Armadas e ministros militares do seu governo para avaliar a possibilidade de dar um golpe de estado, segundo a colunista Bela Megale, do jornal O GLOBO.



Foi discutida a minuta de um texto que promoveria intervenção militar e impediria a troca de governo. A reunião se deu após as eleições em que Bolsonaro saiu derrotado para o presidente Lula.

Cid relatou que ele próprio foi um dos participantes de uma reunião. A informação já estaria em posse da atual cúpula das Forças Armadas.

Dis disse ainda que o então comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier Santos, teria dito a Bolsonaro que sua tropa estaria pronta para aderir a um chamamento do então presidente. Já o comando do Exército afirmou, naquela ocasião, que não embarcaria no plano golpista.

A Polícia Federal tem tratado a delação de Mauro Cid como chave para as investigações e, por isso, tenta manter o máximo sigilo possível. No entanto, para haver responsabilização de alguns dos agentes citados, seriam necessárias provas.

Entre os militares, a preocupação é grande entre ministros que participaram da gestão bolsonarista.

A Polícia Federal concordou em iniciar tratativas para uma delação premiada com Mauro Cid no dia 7 de setembro. Para prosseguir, precisava ser homologada pelo ministro relator do caso no Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o que ocorreu no dia 9 de setembro .

Moraes, no entanto, impôs medidas cautelares, como tornozeleira, limitação de sair de casa aos finais de semana e também à noite, e afastamento das funções do Exército.

Mauro Cid é investigado pelo caso das joias sauditas, pela fraude no cartão de vacinação de Bolsonaro e sua filha de 9 anos, além de envolvimento em suposta tentativa de golpe de estado.



.