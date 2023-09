Montagem iG / Imagens: Presidencia Ucrânia e Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Zelensky havia dito anteriormente que desencontro com Lula "definitivamente" não foi causado pelo governo ucraniano

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), convidou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para um encontro presencial em Nova York. O convite teria sido aceito, e estaria marcado para a tarde da próxima quarta-feira (20), após o encontro com o presidente norte-americano, Joe Biden. A informação foi dada pela jornalista Julia Duailibi.



Essa seria a primeira reunião a sós entre Lula e Zelensky. Uma tentativa de encontro ocorreu em maio, durante a cúpula do G7, no Japão , mas o governo brasileiro alegou que estavam com problemas na agenda , e que não seria possível o encontro.

Lula e Zelensky devem se encontrar no hotel onde o líder brasileiro está hospedado. O petista está em Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU.

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT), que está na comitiva do presidente em Nova York, confirmou no último domingo (17), que havia disponibilidade na agenda de Lula para que o encontro ocorresse.