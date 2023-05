redacao@odia.com.br (IG) Lula e Zelensky não se encontraram durante o G7

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou em uma rede social neste domingo (21), após sua participação na cúpula do G7 , que o mundo deve respeitar as nações e as fronteiras e defender a justiça. O evento ocorre em Hiroshima, no Japão.

Zelensky compareceu ao evento de surpresa, já que a Ucrânia não pertence ao grupo de maiores economias do mundo e também não está entre os países convidados.

"Todos no mundo devem fazer todo o possível para que as guerras deixem apenas sombras nas pedras da história e que isso só possa ser visto em museus", escreveu. "Todos no mundo devem respeitar outras nações. Todos no mundo devem reconhecer as fronteiras do estado", completou.

Zelensky pediu ainda que o mundo defenda a justiça e se preocupe com a vida. "Todos no mundo devem ter a paz como seu dever."

"Quando há uma bandeira ucraniana é prova de que há fé na liberdade, fé na vida, fé em nosso povo. Obrigado, Japão, primeiro-ministro, todo o povo do Japão, pelo apoio abrangente."

A invasão russa à Ucrânia completou um ano em fevereiro. Segundo dados da ONU (Organização das Nações Unidas), até 21 de fevereiro deste ano, mais de 8 milhões de pessoas deixaram o país e se refugiaram em outras nações.