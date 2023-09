Marcello Casal JrAgência Brasil Primavera começa no próximo sábado (23)













A última semana de inverno no Brasil será marcada por calor na maior parte do país e uma frente fria na região Sul, que irá provocar uma queda nas temperaturas nos próximos dias. A primavera começa oficialmente às 3h50 do dia 23 de setembro.

Na região Sudeste , o tempo será de bastante calor, passando da casa dos 30ºC e com mínimas abaixo dos 18ºC. A previsão de pancadas de chuva acontece somente na segunda-feira (18). O resto da semana será seco.

Na região Sul , a frente fria avança durante a semana, segundo o Climatempo. Após um ciclone que deixou grandes destruições e desabrigados no Rio Grande do Sul , o estado volta a passar por severas chuvas nesta semana. As temperaturas devem atingir no máximo 23ºC e a mínima 14ºC.

Na região Centro-Oeste , em Mato Grosso do Sul, veremos efeitos semelhantes aos do Sul e do Sudeste, com dias começando quentes e se transformando em chuvas intensas, além de uma diminuição das temperaturas a partir desta terça-feira. Enquanto isso, em Goiás, no Distrito Federal e especialmente em Mato Grosso, as temperaturas permanecerão muito altas. Cuiabá, por exemplo, alcançará uma máxima de 40°C e uma mínima de 25°C.

No Nordeste e em parte do Norte do país, o clima permanecerá quente e seco, de maneira similar ao Centro-Oeste, com os termômetros alcançando os 35°C na maioria dos Estados. Uma exceção a essa condição ocorrerá no litoral do Nordeste, onde as temperaturas ficarão em torno dos 30°C.