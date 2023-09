Reprodução Avião caiu no Amazonas e deixou 14 vítimas

O acidente aéreo que aconteceu no sábado (16), em Barcelos, no interior do Amazonas , foi o mais letal do Brasil desde 2011, quando um avião caiu em Recife e matou 16 pessoas.

Segundo dados da Rede de Segurança da Aviação (ASN) da Flight Safety Foundation, o acidente de 2011 Let L-410, modelo da Noar Linhas Aéreas caiu próximo ao Aeroporto Internacional do Recife-Guararapes, deixando 14 passageiros e dois tripulantes mortos.

No acidente de ontem, 14 pessoas no total morreram, sendo elas 12 passageiros e 2 tribulantes, todos homens .

O último avião a cair e registrar vítimas no Amazonas, segundo a ANS, foi a aeronave do Greenpeace em outubro de 2017. Uma mulher sueca de 29 anos morreu e outras quatro ficaram feridas.

Na história do Brasil, o acidente mais letal ocorreu em 2007, no dia 17 de julho às 18h48. Um avião da companhia aérea TAM (hoje Latam) bateu num prédio próximo ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, deixando os 187 passageiros mortos e 12 civis que estavam próximo ao edifício mortos, totalizando 199 vítimas.





Barcelos

O avião, um Embraer EMB-110 "Bandeirante," era de propriedade da empresa ManausAerotáxi e tinha capacidade para até 18 passageiros. A situação da aeronave estava registrada como "regular" pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Além dos passageiros, a aeronave carregava vários itens de pescaria no momento.

As causas do acidente ainda estão sob investigação, mas as condições meteorológicas adversas, com fortes chuvas na região, podem ter contribuído para o incidente.

De acordo com moradores locais, a aeronave pareceu aterrissar, mas não conseguiu frear a tempo de evitar a colisão.

Barcelos é conhecida por suas atividades de ecoturismo e pesca esportiva e estava em alta temporada de pesca entre os meses de setembro e fevereiro.