Edson Lopes Jr/Secom Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo

O atual prefeito da cidade de São Paulo e candidato à reeleição em 2024, Ricardo Nunes (MDB) , afirmou que apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à sua candidatura "está encaminhando".

Nunes não se importou muito com as investigações contra Bolsonaro, como o caso das joias sauditas e a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que o tornou inelegível por 8 anos .

“O que eu percebi do presidente Bolsonaro sempre foi um posicionamento de seriedade, de não ser uma pessoa envolvida com coisas erradas, de ser uma pessoa correta. Acho que é muito importante o apoio do presidente Bolsonaro, é fundamental”, afirmou em entrevista à Folha de São Paulo divulgada na noite de sábado (16).

Em recente entrevista ao iG , Nunes disse ter preocupação "zero" com as investigações contra Bolsonaro e que é preciso investigar as denúncias, mas negou fazer um pré-julgamento sobre as ações contra o ex-presidente.

“Eu quero, eu desejo o apoio do presidente Bolsonaro. Eu quero e desejo o apoio do Tarcísio, do PL, do Republicano, do União Brasil, enfim, de todos os partidos. Eu não vou ficar fazendo aqui uma situação de ficar em cima do muro com relação ao apoio do presidente Bolsonaro por conta de que tem uma investigação, uma matéria", contou o prefeito ao iG .

Sobre o apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ele revelou ainda que é incerto.

“Ele publicamente nunca falou, mas também ninguém nunca perguntou para ele [...] O que ele fala é o seguinte: ‘Você vai ganhar, vai dar certo, precisamos continuar esse trabalho conjunto’. Gosto muito dele, ele tem um estilo parecido com o meu. É um cara ponderado, focado, não é extremista", afirmou Nunes à Folha.