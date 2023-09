Reprodução Avião caiu no Amazonas e deixou vítimas





Um acidente aéreo neste sábado (16) ocorreu em Barcelos, interior do Amazonas, resultando na morte de 14 pessoas, incluindo 12 passageiros e 2 tripulantes, todos do sexo masculino.

O avião, um Embraer EMB-110 "Bandeirante," era de propriedade da empresa ManausAerotáxi e tinha capacidade para até 18 passageiros. A situação da aeronave estava registrada como "regular" pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

As causas do acidente ainda estão sob investigação, mas as condições meteorológicas adversas, com fortes chuvas na região, podem ter contribuído para o incidente.

e acordo com moradores locais, a aeronave pareceu aterrissar, mas não conseguiu frear a tempo de evitar a colisão.

Os corpos das vítimas foram levados para um ginásio em Barcelos e serão encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Manaus para perícia.





A Força Aérea Brasileira (FAB) foi acionada para investigar as causas do acidente.

Barcelos é conhecida por suas atividades de ecoturismo e pesca esportiva e estava em alta temporada de pesca entre os meses de setembro e fevereiro.