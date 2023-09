Reprodução: Redes Sociais Queda de avião na Itália

Uma aeronave da esquadrilha militar italiana Frecce Tricolori caiu neste sábado (16) nas proximidades do aeroporto de Caselle, em Turim (Itália), atingindo um carro e matando uma menina de apenas cinco anos de idade.

No veículo estava uma família - além da menina, Laura Origliasso, estavam o pai, a mãe, e o irmão, de 12 anos de idade.

Todos exceto Laura, que morreu no local, foram levados ao hospital.

O pai dela, Paolo Origliasso, recebeu alta na manhã deste domingo. A mãe está sob observação e pode precisar de cirurgia plástica para as queimaduras sofridas no braço.

O menino segue internado, com queimaduras em 30% do corpo, mas com estado de saúde considerado estável e acompanhamento psicológico.

O piloto se salvou saltando de paraquedas.

Ainda durante o voo, ele percebeu um problema no motor e comunicou ao controle, anunciando que deixaria a formação e acionando o dispositivo de ejeção da cabine.

Nell'incidente che ha provocato la caduta di un aereo delle frecce tricolori non si vede apparentemente lo stormo di uccelli che avrebbe provocato l'avaria, come è stato detto subito dopo il disastro. Questo incidente andrebbe indagato molto bene e a fondo per capire come sono… pic.twitter.com/RCY3aW4GAy — @Ce_Sacchetti (@C__Sacchetti) September 17, 2023

Uma das suspeitas é de que a aeronave tenha sido atingida por um pássaro.

A esquadrilha acrobática, equivalente à Esquadrilha da Fumaça brasileira, estava no local para participar, neste domingo (17), de uma exibição por ocasião do centenário da Aeronáutica, que acabou sendo cancelada.

Em nota, o chefe do Estado Maior da Aeronáutica, o general de esquadra aérea Luca Goretti, lamentou: "em nome de toda a Aeronáutica militar, chocados e atônitos pelo ocorrido, estamos próximos à família da menina vítima do acidente aéreo".

Antes de receber alta, o pai de Laura, Paolo Origliasso, repassou muitas vezes tudo o que ocorreu e se perguntou o que poderia ter feito de diferente, segundo a equipe médica do hospital.

Já o piloto, o major Oscar Del Do', disse a colegas: "Estou profundamente triste pelo que aconteceu, só penso na pequena Laura".

Ele também relatou que antes de saltar do avião , tentou reposicionar a aeronave para que não atingisse casas.